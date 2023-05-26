Омичам, которые заподозрили у себя заболевание (высокая температура и высыпания), нельзя заниматься самолечением. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Однако не стоит идти в поликлинику, так можно создать угрозу распространения заболевания. Достаточно вызвать врача на дом или скорую помощь, если состояние тяжелое. При подозрении на корь медики проведут специфические исследования, которые подтвердят или опровергнут это заболевание.