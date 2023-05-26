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Непривитые в зоне риска. Как омичам защититься от кори

26 мая 2023, 04:56
Фото: 1MI
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В регионе зафиксированы пока только семь случаев заболевания корью.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация по кори в России стабилизировалась. Количество зарегистрированных случаев заражения, по ее словам, снизилось в два раза.

Тем не менее расслабляться рано, с начала года корь распространилась по 44 регионам (это практически каждый второй регион страны), и чаще всего болели именно непривитые люди.

Ситуация с корью в Омске в 2023 году

В Омске первые случаи заболевания в 2023 году были зарегистрированы в марте. 16 марта в пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о четырех омичах с подтвержденной корью — 2 взрослых и 2 детях. Взрослые приехали из Томска (там они контактировали с родственником, больным корью). Так как мать отказалась от вакцинации детей против кори, в дальнейшем из домашнего очага заболели и два ребенка.

20 апреля стало известно, что число заболевших корью в Омской области увеличилось до семи. Зарегистрировали инфекцию у 5 взрослых и 2 детей.

С этого момента региональный Роспотребнадзор больше не сообщал о новых подтвержденных случаях. Город55 запросил в ведомстве актуальную информацию, но ответ пока не получил.

Отметим, что в Омской области последняя крупная вспышка кори произошла в 2014 году.

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Как отличить корь от других заболеваний

По словам главного врача инфекционной клинической больницы № 1 Инны Толох, человеку без медицинского образования сложно отличить корь от других заболеваний.

«Масса заболеваний протекает с похожими симптомами. Существует большой спектр дифференциально-диагностических критериев, позволяющих отличить корь от других болезней, которыми обладает только специалист», — рассказывает Инна Толох.
Главный врач ИКБ № 1 Инна ТолохГлавный врач ИКБ № 1 Инна Толох
Главный врач ИКБ № 1 Инна Толох
Фото: Пресс-служба минздрава Омской области

Омичам, которые заподозрили у себя заболевание (высокая температура и высыпания), нельзя заниматься самолечением. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Однако не стоит идти в поликлинику, так можно создать угрозу распространения заболевания. Достаточно вызвать врача на дом или скорую помощь, если состояние тяжелое. При подозрении на корь медики проведут специфические исследования, которые подтвердят или опровергнут это заболевание.

Признаки кори

Корь обычно сопровождается следующими особенностями:

  • Высокая температура около 40 градусов и больше;
  • Кашель;
  • Боль в горле;
  • На 2-3 день — конъюнктивит со слезотечением;
  • На 4-5 день — пятна на слизистой оболочке полости рта напротив коренных зубов;
  • Спустя неделю — сыпь по всему телу, начинается со лба и области за ушами.

Главврач ИКБ № 1 также сообщает о возможных осложнениях в виде отита, пневмонии, менингита. Не исключены и летальные исходы.

Почему нужно прививаться от кори

Корь относится к вирусам с очень высоким уровнем заразности. Распространяется корь воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заразиться можно при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью человек.

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Фото: 1MI

Поэтому непривитым и ранее не болевшим омичам рекомендуют обязательно вакцинироваться. Иммунизация — это единственный надежный метод предупреждения кори. Сделать прививку можно бесплатно — в поликлинике по месту жительства или работы.

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#Корь#Инфекция#Болезнь#Заболеваемость#Медицина#Здоровье#Роспотребнадзор#Врач#Город#Новости#Омск#Омская область#Юлия Истомина
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