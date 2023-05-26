Posted Сегодня, 04:56
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация по кори в России стабилизировалась. Количество зарегистрированных случаев заражения, по ее словам, снизилось в два раза.
Тем не менее расслабляться рано, с начала года корь распространилась по 44 регионам (это практически каждый второй регион страны), и чаще всего болели именно непривитые люди.
В Омске первые случаи заболевания в 2023 году были зарегистрированы в марте. 16 марта в пресс-службе регионального Роспотребнадзора рассказали о четырех омичах с подтвержденной корью — 2 взрослых и 2 детях. Взрослые приехали из Томска (там они контактировали с родственником, больным корью). Так как мать отказалась от вакцинации детей против кори, в дальнейшем из домашнего очага заболели и два ребенка.
20 апреля стало известно, что число заболевших корью в Омской области увеличилось до семи. Зарегистрировали инфекцию у 5 взрослых и 2 детей.
С этого момента региональный Роспотребнадзор больше не сообщал о новых подтвержденных случаях. Город55 запросил в ведомстве актуальную информацию, но ответ пока не получил.
Отметим, что в Омской области последняя крупная вспышка кори произошла в 2014 году.
По словам главного врача инфекционной клинической больницы № 1 Инны Толох, человеку без медицинского образования сложно отличить корь от других заболеваний.
«Масса заболеваний протекает с похожими симптомами. Существует большой спектр дифференциально-диагностических критериев, позволяющих отличить корь от других болезней, которыми обладает только специалист», — рассказывает Инна Толох.
Омичам, которые заподозрили у себя заболевание (высокая температура и высыпания), нельзя заниматься самолечением. Нужно как можно быстрее обратиться к врачу. Однако не стоит идти в поликлинику, так можно создать угрозу распространения заболевания. Достаточно вызвать врача на дом или скорую помощь, если состояние тяжелое. При подозрении на корь медики проведут специфические исследования, которые подтвердят или опровергнут это заболевание.
Корь обычно сопровождается следующими особенностями:
Главврач ИКБ № 1 также сообщает о возможных осложнениях в виде отита, пневмонии, менингита. Не исключены и летальные исходы.
Корь относится к вирусам с очень высоким уровнем заразности. Распространяется корь воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. С потоком воздуха вирус может разноситься на значительное расстояние. Заразиться можно при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью человек.
Поэтому непривитым и ранее не болевшим омичам рекомендуют обязательно вакцинироваться. Иммунизация — это единственный надежный метод предупреждения кори. Сделать прививку можно бесплатно — в поликлинике по месту жительства или работы.