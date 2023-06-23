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Чаще болеют дети. В Омской области выросло число заболевших корью

23 июня 2023, 06:22
Фото: Город55
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Число заболевших корью в Омске выросло до 17 человек

Среди заболевших 7 взрослых и 10 детей.

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в регионе зарегистрировали 17-й случай заболевания корью. Последний на сегодняшний день случай был выявлен в Омске у непривитого ребенка.

Стоит отметить, что с 3 апреля в Омской области проходит подчищающая иммунизация против кори для детей и взрослых. За 5 месяцев было привито около 13 тысяч человек, что составляет практически половину от годового плана.

Напомним, что в марте были зарегистрированы первые случаи заболевания корью. А на 9 июня в регионе корью заболели уже 16 человек (7 взрослых и 9 детей). Стоит отметить, что у всех заболевших не было иммунитета к вирусу.

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#Ксения Карагодина#Корь#Заболеваемость#Заболевание#Дети#Несовершеннолетние дети#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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