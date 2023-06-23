Чаще болеют дети. В Омской области выросло число заболевших корью

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что в регионе зарегистрировали 17-й случай заболевания корью. Последний на сегодняшний день случай был выявлен в Омске у непривитого ребенка.
Стоит отметить, что с 3 апреля в Омской области проходит подчищающая иммунизация против кори для детей и взрослых. За 5 месяцев было привито около 13 тысяч человек, что составляет практически половину от годового плана.
Напомним, что в марте были зарегистрированы первые случаи заболевания корью. А на 9 июня в регионе корью заболели уже 16 человек (7 взрослых и 9 детей). Стоит отметить, что у всех заболевших не было иммунитета к вирусу.