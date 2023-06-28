В фирме, оскандалившейся из-за ремонта в Омской крепости, снова появился директор

«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.