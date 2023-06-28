В фирме, оскандалившейся из-за ремонта в Омской крепости, снова появился директор

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В обществе с ограниченной ответственностью «ОмГрадострой» сменился руководитель. Это связано с прекращением процедуры банкротства, о котором Город55 писал еще в апреле: налоговики требовали признать фирму несостоятельным должником, но суд это делать отказался.
Как выяснилось, два с половиной месяца после прекращения процедуры «Омградостроем» руководила конкурсный управляющий Светлана Белова. Только 26 июня во главе компании снова встал директор. Это Александр Монастырский, в прошлом руководивший фирмами «Стройтраст» и «Гранд-Бизнес Групп» (первая из них уже ликвидирована по решению ФНС).
«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.