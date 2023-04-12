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Суд отказался банкротить фирму, которая оскандалилась из-за ремонта в Омской крепости

12 апреля 2023, 12:15
Фото: 1MI
иллюстрация
«Омградострой» задолжал Налоговой службе.

Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу о банкростве ООО СК «ОмГрадоСтрой». Эта фирма, «прописанная» на проспекте Мира, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и принадлежит Светлане Бовсун. Налоговая служба потребовала признать «ОмГрадоСтрой» несостоятельным должником, но суд постановил: в удовлетворении требования отказать.

«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.

Предыдущее производство по делу о несостоятельности «ОмГрадоСтроя» было закрыто 13 декабря 2022 года, всего четыре месяца назад.

 

Фирму, которая оскандалилась из-за ремонта Омской крепости, снова банкротят
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#Николай Эйхвальд#Суд#Бизнес#Новости#ОмГрадоСтрой
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