Суд отказался банкротить фирму, которая оскандалилась из-за ремонта в Омской крепости

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Арбитражный суд Омской области вынес решение по делу о банкростве ООО СК «ОмГрадоСтрой». Эта фирма, «прописанная» на проспекте Мира, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий и принадлежит Светлане Бовсун. Налоговая служба потребовала признать «ОмГрадоСтрой» несостоятельным должником, но суд постановил: в удовлетворении требования отказать.
«ОмГрадоСтрой» известен в первую очередь из-за скандала, связанного с реконструкцией Омской крепости. Компания получила контракт на 529,4 млн рублей в марте 2016 года, за полгода до празднования 300-летия Омска. Позже сумма выросла до 582 млн, работы были закончены только в августе 2017 года. В мае 2018 года компания была признана банкротом, и тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса.
Предыдущее производство по делу о несостоятельности «ОмГрадоСтроя» было закрыто 13 декабря 2022 года, всего четыре месяца назад.