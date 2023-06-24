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Published Сегодня, 06:18

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Миллион на инвентаризацию. В Омске решили пересчитать городские дороги

24 июня 2023, 06:18
Фото: Город55
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В Омске за миллион проведут инвентаризацию 23 городских дорог

Подрядчику предстоит разработать технические паспорта и актуализировать видеобанк дорожных данных.

Омский департамент городского хозяйства объявил торги на выполнение технической инвентаризации и паспортизации городских дорог. Подрядчику готовы заплатить за работу 1,125 млн рублей (начальная цена).

В список объектов, для которых нужно разработать технические паспорта, вошли 23 дороги. На выполнение инвентаризации дается чуть больше трех месяцев — до 15 октября 2023 года.

Работы потребовались с целью «ведения учета элементов автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства, объектов сервиса, примыканий, пересечений, транспортных развязок и съездов на автомобильных дорогах с формированием базы дорожных данных», говорится в проекте контракта.

Помимо описания дорожных объектов подрядчику нужно будет актуализировать видеобанк и провести панорамную съемку. Итоги торгов собираются подвести 4 июля.

Ранее Город55 рассказывал, что летом собираются отремонтировать 37 дорог в частном секторе. На эти цели выделили более 80 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Дороги#Ремонт дорог#Инвентаризация#Департамент городского хозяйства#Торги#Город#Общество#Новости#Омск
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