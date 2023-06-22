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На Левобережье Омска появится новая километровая дорога

22 июня 2023, 03:49
Фото: Город55
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Разрешение уже выдано.

В Омске построят новую дорогу по улице Дергачева от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской. Ее протяженность — 944,57 м. Соответствующее разрешение выдал Департамент архитектуры и градостроительства выдал.

В ведомстве уточнили, что новая дорога будет четырехполосной (ширина 3,5 м и 3,75 м). Застройщик — «Управление дорожного хозяйства Омской области». Согласно проекту, на ней установят контактную троллейбусную сеть, разворотную площадку, а также свыше 2 тысяч метров ливневой канализации.

Напомним, что недавно одобрили строительство новой дороги в жилом комплексе «Амурский-2». Ее протяженность составит 1,3 км (на незастроенной территории между домами №3 по 1-му Амурскому проезду и № 4 по 2-му Амурскому проезду и будет примыкать к улице 21-й Амурской). Работы планируют начать в 2024 году.

Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
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#Ксения Карагодина#Омск#Строительство#Строительство дорог#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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