На Левобережье Омска появится новая километровая дорога

Напомним, что недавно одобрили строительство новой дороги в жилом комплексе «Амурский-2». Ее протяженность составит 1,3 км (на незастроенной территории между домами №3 по 1-му Амурскому проезду и № 4 по 2-му Амурскому проезду и будет примыкать к улице 21-й Амурской). Работы планируют начать в 2024 году.