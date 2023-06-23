ВЦИОМ озвучил свежие данные об уровне доверия президенту России Путину

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил свежие данные рейтинга доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий.
Как выяснилось, показатель одобрения деятельности президента с 12 по 18 июня 2023 года составил 76,1%, прибавив 1,4% за неделю. Работу премьер-министра и Правительства России положительно оценивают 53,3% и 50,7% соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов. Уровень доверия остался на прежнем уровне.
Михаилу Мишустину стали доверять 61,8% (+0.2%), а уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,3%, что на 0,7% выше, чем неделей ранее. КПРФ доверяют 10,0% (-0,2%), ЛДПР — 8,6% (-0,9%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8% (+0,5%) и «Новые люди» — 4,4% (+0,1%).