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ВЦИОМ озвучил свежие данные об уровне доверия президенту России Путину

23 июня 2023, 09:28
Фото: 1MI
Уровень одобрения действий Путина остался на прежнем уровне.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил свежие данные рейтинга доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий.

Как выяснилось, показатель одобрения деятельности президента с 12 по 18 июня 2023 года составил 76,1%, прибавив 1,4% за неделю. Работу премьер-министра и Правительства России положительно оценивают 53,3% и 50,7% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,9% респондентов. Уровень доверия остался на прежнем уровне.

Михаилу Мишустину стали доверять 61,8% (+0.2%), а уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39,3%, что на 0,7% выше, чем неделей ранее. КПРФ доверяют 10,0% (-0,2%), ЛДПР — 8,6% (-0,9%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,8% (+0,5%) и «Новые люди» — 4,4% (+0,1%).

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян президенту РФ достиг рекордных показателей
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#Ольга Акамова#Опрос#Рейтинг#Доверие#Доверие президенту#Общество#Новости#Касается каждого
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