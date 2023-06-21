Омский городской совет одобрил новые поправки к бюджету

На ту же сумму увеличатся и расходы. 573 млн, полученные из бюджета региона, могут быть потрачены только на определенные цели: на расселение омичей из ветхого и аварийного жилья, на субсидии семьям мобилизованных, на работу с детьми и молодежью, на повышение безопасности дорожного движения. Остальные 420 млн рублей пойдут на выплаты перевозчикам для закрытия межтарифной разницы, на содержание муниципального и жилищного фонда, на содержание и ремонт дорог и другие значимые программы.