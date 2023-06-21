Омский городской совет одобрил новые поправки к бюджету

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета депутатам предложили изменить бюджет города на текущий год. Речь шла об увеличении доходов на 993 млн рублей. Эта сумма складывается из целевых межбюджетных трансфертов (573 млн), дотаций на оплату труда бюджетников (почти 284 млн) и увеличения собственных доходов муниципалитета. В частности, по прогнозам, за счет сбора топливных акцизов городской бюджет получит дополнительно 10 млн рублей, за счет продажи земельных участков — почти 36 млн, прочим доходам от муниципального имущества — 75 млн.
На ту же сумму увеличатся и расходы. 573 млн, полученные из бюджета региона, могут быть потрачены только на определенные цели: на расселение омичей из ветхого и аварийного жилья, на субсидии семьям мобилизованных, на работу с детьми и молодежью, на повышение безопасности дорожного движения. Остальные 420 млн рублей пойдут на выплаты перевозчикам для закрытия межтарифной разницы, на содержание муниципального и жилищного фонда, на содержание и ремонт дорог и другие значимые программы.
Депутаты единогласно поддержали предложение администрации.
— Мы увеличили бюджет города Омска на 2023 год почти на один млрд рублей, — констатировал после заседания председатель городского совета Владимир Корбут. — Это решение принималось в тесной связи с интересами омичей. В первую очередь деньги пойдут на благоустройство территорий, дороги, расселение из ветхого и аварийного жилья и другие социально значимые вещи.
В целом доходы Омска выросли до 30 млрд рублей. Расходы теперь составляют 30,7 млрд.