Отремонтируют дороги и дворы. В 2023 году бюджет Омска вырастет на 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Сегодня, 14 июня, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что доходы городской казны увеличатся почти на 1 млрд рублей.
«Внес в Омский городской Совет очередные поправки в бюджет текущего года. Большая часть этой суммы — межбюджетные трансферты целевого характера и дотации. Благодарен Виталию Хоценко за поддержку», — отметил Сергей Шелест.
Кроме того, самостоятельно город заработал 136,7 млн рублей. Дополнительные средства направят:
Также в эту году удалось включить в адресную инвестиционную программу Омска еще 4 линии наружного освещения (на ул. Круговая, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Телевизионная).