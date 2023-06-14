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Отремонтируют дороги и дворы. В 2023 году бюджет Омска вырастет на 1 млрд рублей

14 июня 2023, 08:56
Фото: Город55
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В 2023 году бюджет Омска пополнится почти на 1 млрд рублей

Самостоятельно город заработал 136,7 млн рублей.

Сегодня, 14 июня, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест сообщил, что доходы городской казны увеличатся почти на 1 млрд рублей.

«Внес в Омский городской Совет очередные поправки в бюджет текущего года. Большая часть этой суммы — межбюджетные трансферты целевого характера и дотации. Благодарен Виталию Хоценко за поддержку», — отметил Сергей Шелест.

Кроме того, самостоятельно город заработал 136,7 млн рублей. Дополнительные средства направят:

  • на ремонт дворовых территорий;
  • на содержание дорог;
  • на аварийно-восстановительный ремонт тротуаров;
  • на содержание зеленых насаждений;
  • на переселение граждан из аварийного жилья;
  • на поддержку перевозок на пассажирском транспорте;
  • на создание необходимой инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям;
  • на предоставление мер социальной поддержки семьям мобилизованных.

Также в эту году удалось включить в адресную инвестиционную программу Омска еще 4 линии наружного освещения (на ул. Круговая, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Телевизионная).

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