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Мальчик в больнице. Омичка на «Мерседесе» сбила велосипедиста в Амурском поселке

18 июня 2023, 13:29
Фото: Госавтоинспекция Омской области
ДТП произошло на улице Багратиона

В омском Амуре женщина на «Мерседесе» сбила 13-летнего велосипедиста

Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, произошедшей сегодня вечером. По предварительной информации, в воскресенье около 17.20 часов 32-летняя женщина за рулем «Мерседеса» сбила 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло в районе дома № 21 по улице Багратиона в Амурском поселке.

Мальчику в результате аварии понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу. Полицейские уже организовали проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что в субботу утром на 24-й Северной маршрутка № 550 врезалась в столб. От удара водитель транспорта скончался на месте, четыре пассажира обратились за помощью медиков. По факту смертельной аварии проверку организовала прокуратура Омской области.

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