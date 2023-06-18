Мальчик в больнице. Омичка на «Мерседесе» сбила велосипедиста в Амурском поселке

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали об аварии, произошедшей сегодня вечером. По предварительной информации, в воскресенье около 17.20 часов 32-летняя женщина за рулем «Мерседеса» сбила 13-летнего велосипедиста. ДТП произошло в районе дома № 21 по улице Багратиона в Амурском поселке.
Мальчику в результате аварии понадобилась помощь медиков, его доставили в больницу. Полицейские уже организовали проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, что в субботу утром на 24-й Северной маршрутка № 550 врезалась в столб. От удара водитель транспорта скончался на месте, четыре пассажира обратились за помощью медиков. По факту смертельной аварии проверку организовала прокуратура Омской области.