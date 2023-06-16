Омич на иномарке сбил перебегавшего дорогу 7-летнего мальчика

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Госавтоинспекция Омской области сообщает, что вчера, 15 июня, около 9 часов вечера в Ленинском округе на ул. Полторацкого произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Оказалось, что 33-летний водитель Toyota сбил 7-летнего мальчика в районе дома №52. В ГИБДД уточнили, что ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии мальчика доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия продолжают устанавливать.