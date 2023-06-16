Омич на иномарке сбил перебегавшего дорогу 7-летнего мальчика

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что вчера, 15 июня, около 9 часов вечера в Ленинском округе на ул. Полторацкого произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.



Оказалось, что 33-летний водитель Toyota сбил 7-летнего мальчика в районе дома №52. В ГИБДД уточнили, что ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.