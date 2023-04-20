Стали известны новые подробности утреннего ДТП в Омске на улице Труда

Изначально, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили об одном пострадавшем. Но в итоге выяснилось, что помощь медиков понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам из Nissan. В больницу доставили девочек 5-ти и 10-ти лет.