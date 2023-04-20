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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

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Стали известны новые подробности утреннего ДТП в Омске на улице Труда

20 апреля 2023, 12:03
Фото: Госавтоинспекция Омской области
При столкновении автомобилей пострадали две девочки — 2017 и 2012 годов рождения.

Омские госавтоинспекторы поделились новыми подробностями аварии, которая произошла сегодня около 7.40 часов. Напомним, в районе дома № 74 по улице Труда 36-летний мужчина за рулем Toyota Camry не пропустил авто Nissan. Последним управляла 35-летняя женщина.

Изначально, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили об одном пострадавшем. Но в итоге выяснилось, что помощь медиков понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам из Nissan. В больницу доставили девочек 5-ти и 10-ти лет.

Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП.

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#ДТП#Авария#Пострадавшие#Госавтоинспекция#Город#Новости#Омск#Происшествия#Юлия Истомина
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