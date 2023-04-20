Стали известны новые подробности утреннего ДТП в Омске на улице Труда

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Омские госавтоинспекторы поделились новыми подробностями аварии, которая произошла сегодня около 7.40 часов. Напомним, в районе дома № 74 по улице Труда 36-летний мужчина за рулем Toyota Camry не пропустил авто Nissan. Последним управляла 35-летняя женщина.
Изначально, в пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили об одном пострадавшем. Но в итоге выяснилось, что помощь медиков понадобилась двум несовершеннолетним пассажирам из Nissan. В больницу доставили девочек 5-ти и 10-ти лет.
Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП.