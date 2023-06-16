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«Веселый, добрый, отзывчивый». Молодой житель Омской области погиб в зоне СВО

16 июня 2023, 11:39
Фото: Город55
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Молодой житель Черлакского района Омской области погиб в зоне СВО

Сегодня днем состоялось прощание с бойцом.

Стало известно о гибели уроженца Омской области на территории Украины. Как сообщается в паблике «Подслушано в Черлаке», в специальной военной операции погиб житель Черлакского района Иван Сосунов. Ему было 38 лет.

Иван погиб 23 марта 2023 года при исполнении воинского долга. На СВО он выполнял роль штурмовика. Сегодня, 16 июня, в районном Доме Культуры состоялись прощание и траурный митинг.

«Иван был моим одноклассником. Всегда веселый, добрый, отзывчивый парень», — написал один из пользователей под постом.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Спецоперация#Новости#Омская область#Боец СВО#Гибель солдат#Гибель#Участник СВО#Сво
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