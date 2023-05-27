Вопрос «финбезопасности». С начала года телефонные мошенники украли у омичей 270 млн

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Управление МВД России по Омской области сообщает, что с начала 2023 года мошенники украли у омичей свыше 270 миллионов рублей.
Выяснилось, что в регионе зарегистрировали более 2 тысяч дистанционных хищений.
«Основной и единственный верный совет: к любому звонку или сообщению от незнакомого вам человека всегда относитесь критически, особенно если звонивший представляется работником Центробанка, представителем службы безопасности, технического контроля, сотрудником полиции, ФСБ, прокуратуры или следственного комитета», — рекомендуют в МВД.
Кроме того, в полиции уточнили, что представители подобных структур никогда сами не звонят гражданам по вопросам финансовой безопасности.