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Вопрос «финбезопасности». С начала года телефонные мошенники украли у омичей 270 млн

27 мая 2023, 07:21
Фото: Город55
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Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в Омске составил 270 млн

В регионе зарегистрировали более 2 тысяч дистанционных хищений.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что с начала 2023 года мошенники украли у омичей свыше 270 миллионов рублей.

Выяснилось, что в регионе зарегистрировали более 2 тысяч дистанционных хищений.

«Основной и единственный верный совет: к любому звонку или сообщению от незнакомого вам человека всегда относитесь критически, особенно если звонивший представляется работником Центробанка, представителем службы безопасности, технического контроля, сотрудником полиции, ФСБ, прокуратуры или следственного комитета», — рекомендуют в МВД.

Кроме того, в полиции уточнили, что представители подобных структур никогда сами не звонят гражданам по вопросам финансовой безопасности.

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#Ксения Карагодина#Омск#Мошенники#Кража#Уголовное дело#Полиция#Деньги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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