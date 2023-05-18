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В Омске будут судить 7 членов ОПГ, укравших у пенсионеров 2,6 млн рублей

18 мая 2023, 10:03
Фото: Город55
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Гособвинитель предложил каждому из них назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что 7 иногородних граждан в период с мая по июнь 2021 года украли у 8 пенсионеров свыше 2,6 млн рублей.

«Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 7 иногородних граждан РФ, обвиняемых в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что по мнению следствия, фигуранты входили в состав ОПГ, занимающейся обманом пенсионеров.

Мошенники звонили омским пенсионерам и сообщали, что их родственники якобы становились виновниками ДТП. И теперь им необходимо возместить ущерб пострадавшим в аварии. Затем они лично или через водителей такси забирали деньги.

Свою вину фигуранты не признали. Гособвинитель предложил суду назначить им наказание в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 8 лет. Вдобавок представитель надзорного ведомства ориентировал суд удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с виновников в солидарном порядке всю сумму причиненного ущерба.

Во вторник, 30 мая, пройдет судебное заседание на котором выступит сторона защиты, а также подсудимые с последним словом.

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#Ксения Карагодина#Мошенники#Телефонные мошенники#Суд#Уголовное дело#Пенсионеры#Деньги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Тюремный срок
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