В Омске будут судить 7 членов ОПГ, укравших у пенсионеров 2,6 млн рублей

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что 7 иногородних граждан в период с мая по июнь 2021 года украли у 8 пенсионеров свыше 2,6 млн рублей.
«Государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 7 иногородних граждан РФ, обвиняемых в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что по мнению следствия, фигуранты входили в состав ОПГ, занимающейся обманом пенсионеров.
Мошенники звонили омским пенсионерам и сообщали, что их родственники якобы становились виновниками ДТП. И теперь им необходимо возместить ущерб пострадавшим в аварии. Затем они лично или через водителей такси забирали деньги.
Свою вину фигуранты не признали. Гособвинитель предложил суду назначить им наказание в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 8 лет. Вдобавок представитель надзорного ведомства ориентировал суд удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с виновников в солидарном порядке всю сумму причиненного ущерба.
Во вторник, 30 мая, пройдет судебное заседание на котором выступит сторона защиты, а также подсудимые с последним словом.