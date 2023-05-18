В Омске будут судить 7 членов ОПГ, укравших у пенсионеров 2,6 млн рублей

Отметим, что по мнению следствия, фигуранты входили в состав ОПГ, занимающейся обманом пенсионеров.



Мошенники звонили омским пенсионерам и сообщали, что их родственники якобы становились виновниками ДТП. И теперь им необходимо возместить ущерб пострадавшим в аварии. Затем они лично или через водителей такси забирали деньги.



Свою вину фигуранты не признали. Гособвинитель предложил суду назначить им наказание в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок от 3 до 8 лет. Вдобавок представитель надзорного ведомства ориентировал суд удовлетворить гражданские иски потерпевших и взыскать с виновников в солидарном порядке всю сумму причиненного ущерба.