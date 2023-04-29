Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Изображение материала

Компенсация почти 300 тысяч. Омичка упала в подъезде и засудила управляющую компанию

29 апреля 2023, 08:04
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка отсудила почти 300 тысяч рублей у управляющей компании за падение в подъезде

Пожилая женщина получила закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением отломков.

Первомайский районный суд рассмотрел иск пожилой омички к ООО «Управляющая компания ЕК». Суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, допрасходы — 47,8 тысяч рублей и штраф в размере 148,9 тысяч рублей.

Оказалось, что омичка упала, когда спускалась по лестнице с первого этажа. Всему виной плохое состояние ступеней. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением отломков.

Суд установил, что женщина получила травмы по вине управляющей компании, которая не исполнила свои обязанности по надлежащему содержанию общего имущества.

Ответчик подавал апелляционную жалобу, однако решение суда не изменилось.

500 тысяч за лед на крыльце. Омская пенсионерка получила компенсацию за перелом бедра
Узнать подробнее
#Суд#Компенсация морального вреда#Компенсация#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Владельцы Омской области. Федотов, Волков и Каплунат
Вчера, 11:00
Омск накрыло облаком удушливого газа
Сегодня, 06:49
Омским торгово-офисным центром «Фестиваль» теперь владеет Лариса Стрелец
Сегодня, 06:50
В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия
Сегодня, 06:21
Пострадавшим выплатят 150 тысяч. В деревне Луговое Омской области сгорели 6 домов
Сегодня, 04:38
В Омске за 3,2 млн рублей продают помещения в 100-летнем особняке на улице Булатова
Сегодня, 08:18