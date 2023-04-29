Компенсация почти 300 тысяч. Омичка упала в подъезде и засудила управляющую компанию

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Первомайский районный суд рассмотрел иск пожилой омички к ООО «Управляющая компания ЕК». Суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, допрасходы — 47,8 тысяч рублей и штраф в размере 148,9 тысяч рублей.
Оказалось, что омичка упала, когда спускалась по лестнице с первого этажа. Всему виной плохое состояние ступеней. У пострадавшей диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением отломков.
Суд установил, что женщина получила травмы по вине управляющей компании, которая не исполнила свои обязанности по надлежащему содержанию общего имущества.
Ответчик подавал апелляционную жалобу, однако решение суда не изменилось.