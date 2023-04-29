Компенсация почти 300 тысяч. Омичка упала в подъезде и засудила управляющую компанию

Первомайский районный суд рассмотрел иск пожилой омички к ООО «Управляющая компания ЕК». Суд взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, допрасходы — 47,8 тысяч рублей и штраф в размере 148,9 тысяч рублей.