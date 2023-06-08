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Published Сегодня, 04:05

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Омский детсад заплатит полмиллиона рублей за травму мальчика, упавшего со стула

8 июня 2023, 04:05
Фото: Город55
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Судебный акт не вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в качестве компенсации морального вреда Первомайский районный суд постановил взыскать 500 тысяч рублей с дошкольного учреждения в пользу родителей ребенка.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года 7-летний мальчик упал со стула и ударился спиной, находясь в группе детского сада. Отметим, что ребенок получил серьезную травму.

«В результате ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого компрессионного перелома четырех позвонков, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе.
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