Омский детсад заплатит полмиллиона рублей за травму мальчика, упавшего со стула

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в качестве компенсации морального вреда Первомайский районный суд постановил взыскать 500 тысяч рублей с дошкольного учреждения в пользу родителей ребенка.
Выяснилось, что в сентябре прошлого года 7-летний мальчик упал со стула и ударился спиной, находясь в группе детского сада. Отметим, что ребенок получил серьезную травму.
«В результате ребенок получил телесные повреждения в виде закрытого компрессионного перелома четырех позвонков, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в пресс-службе.