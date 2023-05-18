Компенсацию требуют с мэрии. В Омске бездомная собака напала на ребенка

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В пресс-службе Центрального райсуда сообщили, что с департамента городского хозяйства омской мэрии хотят взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В производство суда уже поступил иск прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка.
Дело в том, что 3 марта 2023 года бездомная собака напала на ребенка. Девочку отвезли в больницу, где она до сих пор проходит курс лечения.
«В связи с произошедшими событиями и причинением вреда здоровью, несовершеннолетняя испытала стресс и моральные страдания», — уточнили в пресс-службе.
В данный момент исковое заявление принято, идет подготовка дела к судебному заседанию. Также обе стороны вызваны на опрос.
Напомним, что на днях горожане пожаловались на стаю агрессивных собак в омской промзоне. Тогда очевидцы смогли отогнать стаю, которая чуть не напала на ребенка.