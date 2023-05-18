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Компенсацию требуют с мэрии. В Омске бездомная собака напала на ребенка

18 мая 2023, 13:12
Фото: Город55
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От омской мэрии требуют компенсацию за искусанную собакой девочку

Девочку отвезли в больницу, где она до сих пор проходит курс лечения.

В пресс-службе Центрального райсуда сообщили, что с департамента городского хозяйства омской мэрии хотят взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В производство суда уже поступил иск прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка.

Дело в том, что 3 марта 2023 года бездомная собака напала на ребенка. Девочку отвезли в больницу, где она до сих пор проходит курс лечения.

«В связи с произошедшими событиями и причинением вреда здоровью, несовершеннолетняя испытала стресс и моральные страдания», — уточнили в пресс-службе.

В данный момент исковое заявление принято, идет подготовка дела к судебному заседанию. Также обе стороны вызваны на опрос.

Напомним, что на днях горожане пожаловались на стаю агрессивных собак в омской промзоне. Тогда очевидцы смогли отогнать стаю, которая чуть не напала на ребенка.

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#Ксения Карагодина#Бездомные собаки#Мэрия Омска#Компенсация#Компенсация морального вреда#Суд#Прокурор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Дети
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