Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2023» пройдет с 24 по 30 июля. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко вчера, 7 июня.
На агровыставке традиционно представляют технические сельскохозяйственные разработки и достижения в животноводстве, участвуют как российские, так и зарубежные компании. Экспозицию размещают в парке «На Королева». Для гостей готовят развлекательную программу.
Напомним, что прошлом году «АгроОмск» прошел в офлайн формате после двухлетнего перерыва. В 2020 году из-за пандемии выставку отменили совсем, а в 2021 году провели в онлайн режиме.