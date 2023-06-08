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Сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2023» пройдет с 24 по 30 июля

8 июня 2023, 08:12
Фото: 1MI
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На агровыставке традиционно представляют технические сельскохозяйственные разработки и достижения в животноводстве.

Сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2023» пройдет с 24 по 30 июля. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко вчера, 7 июня.

На агровыставке традиционно представляют технические сельскохозяйственные разработки и достижения в животноводстве, участвуют как российские, так и зарубежные компании. Экспозицию размещают в парке «На Королева». Для гостей готовят развлекательную программу.

Напомним, что прошлом году «АгроОмск» прошел в офлайн формате после двухлетнего перерыва. В 2020 году из-за пандемии выставку отменили совсем, а в 2021 году провели в онлайн режиме.

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#Евгений Игишев#Агроомск#Выставка#Сельское хозяйство#Омск#Омская область
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