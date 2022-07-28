На «АгроОмске» озвучили результаты проверки топлива, на котором работают аграрии

Его исполнение уже начало давать свои результаты: мобильной лабораторией «Газпром нефти», специально установленной на «АгроОмске», уже испытано 11 образцов дизельного топлива, на котором работают фермеры. 5 из них полностью соответствуют действующим нормативам. 2 пробы показали завышенное содержание серы, а еще в 4 образцах анализ выявил нарушение и по концентрации серы, и по температуре вспышки, что несет риски быстрого износа двигателей.