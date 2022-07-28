На «АгроОмске» озвучили результаты проверки топлива, на котором работают аграрии

Его исполнение уже начало давать свои результаты: мобильной лабораторией «Газпром нефти», специально установленной на «АгроОмске», уже испытано 11 образцов дизельного топлива, на котором работают фермеры. 5 из них полностью соответствуют действующим нормативам. 2 пробы показали завышенное содержание серы, а еще в 4 образцах анализ выявил нарушение и по концентрации серы, и по температуре вспышки, что несет риски быстрого износа двигателей.
Пробы топлива на тестирование приносят как сами аграрии, участвующие в «АгроОмске», так и специалисты областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия, для которых бесперебойная работа техники и соблюдение сроков посевной и уборочной кампаний – одна из ключевых задач.
Накануне в ходе официального открытия выставки заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков, губернатор Александр Бурков и министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа положительно оценили совместную инициативу по проверке ГСМ и передали на анализ пробу топлива одного из омских хозяйств. Также члены делегации осмотрели оборудование передвижного испытательного комплекса и другие цифровые решения по сохранности качества нефтепродуктов: бензовоз с системой онлайн-мониторинга доставки и мобильные комплексы для тестирования моторного топлива и масла.
Оснащение высокотехнологичной передвижной лаборатории качества топлива, работающей на «АгроОмске», позволяет за 15-20 минут протестировать образец бензина или дизтоплива на соответствие ГОСТу и Техническому регламенту Таможенного союза. Для участников выставки это абсолютно бесплатно. Так проба топлива, переданная почетными гостями выставки, показала полное соответствие требованиям стандарта Евро-5. Александр Жуков, Александр Бурков и Николай Дрофа внимательной изучили протокол испытаний, а специалисты лаборатории пояснили значения параметров качества.
Ликбез по топливным технологиям на «АгроОмске» продолжился и сегодня: на семинаре, посвященном цифровизации АПК, аграриям рассказали о новейших технологиях сохранности качества нефтепродуктов для сельхозтехники. Современная техника, используемая в поле, – это высокопроизводительные агрегаты со сложнейшими современными двигателями. Поэтому при выборе ГСМ для ее эксплуатации важен выбор надежных поставщиков.
«Высокотехнологичные моторы современных сельскохозяйственных машин разработаны исключительно для использования топлива Евро-5, – подчеркнул руководитель системы контроля качества нефтепродуктов сегмента сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. – Собственнику важно понимать, что соблюдение стандарта зависит не только от производителя нефтепродукта, но и от того, как выполняются требования контроля качества на каждом этапе его логистики, хранения и использования. Именно поэтому мы предлагаем аграриям и технологичные инструменты контроля в виде лабораторных проверок, и рассказываем об общих принципах работы с топливом и влиянии качества нефтепродуктов на срок службы механизмов».
Эта информация и результаты открытых проверок помогут фермерам эффективно эксплуатировать автопарк и защитить дорогостоящую технику от рисков.
Надежные моторные топлива и масла действительно крайне востребованы крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники. Так, к примеру, на выставке «АгроОмск-2022» были представлены высокопроизводительные зерноуборочный и кормоуборочный комбайны Ростсельмаш, заправленные нефтепродуктами «Газпромнефть – Региональных продаж».
«Мы хорошо понимаем, что надежное дизельное топливо для нашей техники – это страховка от простоев и залог качества посевной и уборочной, где важны сроки и скорость работ», – отметил директор Семиреченской базы снабжения Вадим Соловьев.
Тестирование топлива для аграриев в рамках подписанного Минсельхозом меморандума продолжится и по окончании «АгроОмска». Исследования будут проводиться в стационарной лаборатории Омской нефтебазы, компетенции которой подтверждены Федеральной службой по аккредитации по ГОСТ ISO/IEC 17025. Регулярный мониторинг параметров нефтепродуктов по ключевым показателям качества будет способствовать обеспечению прозрачности поставок топлива и бесперебойной работе сельхозтехники в период проведения посевных и уборочных кампаний.