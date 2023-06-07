Экс-начальнику омской полиции Быкову немного смягчили приговор

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Омский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова и снизил сумму штрафа с 20,7 млн рублей до 20 млн.
23 января Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима. На скамье подсудимых экс-полицейский оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка 7 млн рублей. По версии следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange.
Помимо тюремного срока и штрафа, бывшего главу омской полиции лишили офицерского звания, изъяли в счет государства два автомобиля и квартиру, которая была оформлена на дочь-студентку Быкова. Сторона защиты настаивала на непричастности осужденного к совершению инкриминируемого ему преступления и признании доказательств недопустимыми.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее Город55 подробно рассказывал о ходе дела. Стороны встречались в зале судебных заседаний 90 раз. Были среди них и очень драматичные встречи, когда Быкова увозили из здания суда в карете скорой помощи.