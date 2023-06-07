Экс-начальнику омской полиции Быкову немного смягчили приговор

Помимо тюремного срока и штрафа, бывшего главу омской полиции лишили офицерского звания, изъяли в счет государства два автомобиля и квартиру, которая была оформлена на дочь-студентку Быкова. Сторона защиты настаивала на непричастности осужденного к совершению инкриминируемого ему преступления и признании доказательств недопустимыми.