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Экс-начальнику омской полиции Быкову немного смягчили приговор

7 июня 2023, 09:36
Фото: Город55
Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима
Сумма штрафа снизилась с 20,7 млн рублей до 20 млн.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова и снизил сумму штрафа с 20,7 млн рублей до 20 млн.

23 января Быкова приговорили к 10 годам колонии строгого режима. На скамье подсудимых экс-полицейский оказался по обвинению в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка 7 млн рублей. По версии следствия на протяжении нескольких лет он «крышевал» салоны с интимным массажем Orange.

Помимо тюремного срока и штрафа, бывшего главу омской полиции лишили офицерского звания, изъяли в счет государства два автомобиля и квартиру, которая была оформлена на дочь-студентку Быкова. Сторона защиты настаивала на непричастности осужденного к совершению инкриминируемого ему преступления и признании доказательств недопустимыми.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Город55 подробно рассказывал о ходе дела. Стороны встречались в зале судебных заседаний 90 раз. Были среди них и очень драматичные встречи, когда Быкова увозили из здания суда в карете скорой помощи.

Экс-начальник омской полиции Быков получил 10 лет колонии строгого режима
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#Евгений Игишев#Омск#Приговор#Суд#Евгений Быков#Полиция#Взятки#Уголовное дело#Происшествия#Омская область
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