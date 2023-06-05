Стало известно, что 90% омичей не допускают ошибок в деловой переписке

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос в преддверии Дня русского языка и выяснил, что омичи (9 из 10) тщательнее следят за орфографией и пунктуацией в рабочей переписке, нежели в личных сообщениях (74%).
Кроме того, опрос показал, что 85% мужчин соблюдает правила в деловой переписке, 63% — в личной. 95% женщин соблюдают правила русского языка в деловой переписке и 85% — в личной.
Оказалось, что 93% горожан старше 45-ти придерживаются правил в деловой переписке, в личной — 85%. А вот молодые омичи до 34 лет — 91 и 73% соответственно.
«Требовательность к себе растет и с увеличением уровня дохода: из числа опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. 96% всегда грамотны в бизнес-общении, 84% — в личном, среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, таковых 86 и 75% соответственно», — пояснил SuperJob.
Отметим, что чаще всего в рабочих и в личных переписках соблюдают правила русского языка именно те, кто считает свой уровень знаний близким к идеалу.