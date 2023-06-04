За год книги в России подорожали на 20%

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как сообщают «Новые известия», в 2022 году книги подорожали на 15-20%. До конца 2023 года ожидается рост цен еще на 15%.
«Причиной этому послужило увеличение стоимости полиграфических материалов — их большая часть приходится на импорт. Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику», — цитирует издание экспертов.
По данным Росстата, стоимость художественной литературы за год увеличилась на 7,4%. Специалисты издательств указывают на ряд факторов, которые привели к подорожание себестоимости на 30%.