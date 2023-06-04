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За год книги в России подорожали на 20%

4 июня 2023, 08:44
Фото: 1MI
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Эксперты прогнозируют дальнейший рост.

Как сообщают «Новые известия», в 2022 году книги подорожали на 15-20%. До конца 2023 года ожидается рост цен еще на 15%.

«Причиной этому послужило увеличение стоимости полиграфических материалов — их большая часть приходится на импорт. Если годом ранее поставки шли из европейских стран, то теперь из Китая и Азии, что удорожает логистику», — цитирует издание экспертов.

По данным Росстата, стоимость художественной литературы за год увеличилась на 7,4%. Специалисты издательств указывают на ряд факторов, которые привели к подорожание себестоимости на 30%.

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#Книги#Экономика#Рост цен#Новости#Россия
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