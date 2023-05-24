Офтальмолог предостерегла от частого использования гаджетов

В интервью Pravda.Ru она отметила, что глаза страдают не от излучения, а от того, сколько и как человек смотрит на экраны устройств. Чем ближе объект, на который мы концентрируем свой взгляд, тем больше напряжение аккомодации это требует и тем больше возможен риск развития рефракционных нарушений - таких как близорукость и дальнозоркость. Определенной защитой для глаз могут служить специальные очки или покрытия на экранах, которые защищают от синего спектра излучения экранов.