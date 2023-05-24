Офтальмолог предостерегла от частого использования гаджетов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В интервью Pravda.Ru она отметила, что глаза страдают не от излучения, а от того, сколько и как человек смотрит на экраны устройств. Чем ближе объект, на который мы концентрируем свой взгляд, тем больше напряжение аккомодации это требует и тем больше возможен риск развития рефракционных нарушений - таких как близорукость и дальнозоркость. Определенной защитой для глаз могут служить специальные очки или покрытия на экранах, которые защищают от синего спектра излучения экранов.
Генетическая предрасположенность к таким нарушениям, а также время работы устройств и сон, также влияют на зрение. Мария Левина рекомендует соблюдать режим сна, бывать на свежем воздухе, соблюдать передышки в работе и делать глазам перерывы, а также правильно питаться.