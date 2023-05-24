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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Офтальмолог предостерегла от частого использования гаджетов

24 мая 2023, 13:08
Офтальмолог Мария Левина объяснила, что негативное влияние гаджетов на зрение может привести к развитию близорукости, особенно у детей и подростков.

В интервью Pravda.Ru она отметила, что глаза страдают не от излучения, а от того, сколько и как человек смотрит на экраны устройств. Чем ближе объект, на который мы концентрируем свой взгляд, тем больше напряжение аккомодации это требует и тем больше возможен риск развития рефракционных нарушений - таких как близорукость и дальнозоркость. Определенной защитой для глаз могут служить специальные очки или покрытия на экранах, которые защищают от синего спектра излучения экранов.

Генетическая предрасположенность к таким нарушениям, а также время работы устройств и сон, также влияют на зрение. Мария Левина рекомендует соблюдать режим сна, бывать на свежем воздухе, соблюдать передышки в работе и делать глазам перерывы, а также правильно питаться. 

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