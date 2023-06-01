В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В следующую среду, 7 июня, в Октябрьском округе Омска с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду, сообщили в «Росводоканале». На участке будут ремонтировать водопровод.
Воды не будет по следующим адресам:
Для местных жителей по адресам ул. Харьковская, 11 и ул. Кирова, 5 установят машины с питьевой водой.
Напомним, в Омске продолжаются сезонные отключения горячей воды. В некоторых округах горячее водоснабжение будут приостанавливать в две волны. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале: