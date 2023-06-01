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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

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В Омске на один день отключат холодную воду. Публикуем адреса

1 июня 2023, 05:35
Фото: 1MI
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В Омске в Октябрьском округе 7 июня на весь день отключат холодную воду

На участке пройдут ремонтные работы.

В следующую среду, 7 июня, в Октябрьском округе Омска с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду, сообщили в «Росводоканале». На участке будут ремонтировать водопровод.

Воды не будет по следующим адресам:

Для местных жителей по адресам ул. Харьковская, 11 и ул. Кирова, 5 установят машины с питьевой водой.

Напомним, в Омске продолжаются сезонные отключения горячей воды. В некоторых округах горячее водоснабжение будут приостанавливать в две волны. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале:

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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Время тазиков, ведер и ковшей. В Омске начали отключать горячую воду
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#ОмскВодоканал#Отключение#Отключение воды#Ремонт водопровода#Общество#Омск#Евгений Игишев
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