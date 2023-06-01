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В Омске рядом с остановкой загадочно скончался работник районной больницы

1 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
Причина смерти мужчины пока не установлена
Никаких следов насилия на теле эксперты не обнаружили.

В Омске следователи выясняют все причины смерти 50-летнего мужчины, тело которого нашли в 200 метрах от остановки «Учхоз» на проспекте Королева.

«В среду, 31 мая, около 13:49 случайные прохожие в лесополосе рядом с остановкой наткнулись на лежащего на земле мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место силовики установили личность погибшего, — им оказался житель Омска, который проживал в доме, находящимся буквально в паре остановок от места происшествия. Также выяснилось, что мужчина работал в «Омской ЦРБ» на улице Малиновского рядом с место ЧП.

По предварительному заключению экспертов, никаких следов криминала или насилия на теле не обнаружено. Для установления причины смерти труп направили в морг.

По факту этого инцидента уже назначена и проводится проверка, следователи ждут результаты вскрытия.

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