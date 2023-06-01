В Омске рядом с остановкой загадочно скончался работник районной больницы

Прибывшие на место силовики установили личность погибшего, — им оказался житель Омска, который проживал в доме, находящимся буквально в паре остановок от места происшествия. Также выяснилось, что мужчина работал в «Омской ЦРБ» на улице Малиновского рядом с место ЧП.