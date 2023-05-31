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Омичи нашли в своем гараже труп постороннего

31 мая 2023, 11:40
Фото: 1MI
Личность умершего уже установлена
Причина смерти мужчины пока не установлена.

В Омске силовики ждут результаты вскрытия тела 51-летнего мужчины,  которого нашли в одном из гаражей по улице 1-я Путевая,104.

«В понедельник, 29 мая, поступил сигнал от владельцев гаража в кооперативе «Мотор-51», что в своем боксе они нашли труп мужчины», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие на место эксперты и криминалисты осмотрели тело и не нашли никаких следов насильственной смерти или криминала. В тот же день была установлена личность умершего, — им оказался житель Омска, который не имел постоянного места жительства.

Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия, чтобы определить причину смерти, а силовики тем временем выясняют, что умерший делал в гараже и как туда попал. Факт этого инцидента Городу55 подтвердили в СКР по омской области и заявили, что проводится проверка.

Добавим, что в тот же день в гараже на улице Ивана Багнюка было найдено тело 31-летнего мужчины с признаками асфиксии.

В Омске в гараже нашли тело молодого мужчины с асфиксией
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#Василий Попов#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Общество#Город#Происшествия#Смерть#Гараж#ЧП
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