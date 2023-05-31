Омичи нашли в своем гараже труп постороннего

Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия, чтобы определить причину смерти, а силовики тем временем выясняют, что умерший делал в гараже и как туда попал. Факт этого инцидента Городу55 подтвердили в СКР по омской области и заявили, что проводится проверка.