Омичи нашли в своем гараже труп постороннего

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В Омске силовики ждут результаты вскрытия тела 51-летнего мужчины, которого нашли в одном из гаражей по улице 1-я Путевая,104.
«В понедельник, 29 мая, поступил сигнал от владельцев гаража в кооперативе «Мотор-51», что в своем боксе они нашли труп мужчины», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие на место эксперты и криминалисты осмотрели тело и не нашли никаких следов насильственной смерти или криминала. В тот же день была установлена личность умершего, — им оказался житель Омска, который не имел постоянного места жительства.
Сейчас тело мужчины находится в морге для вскрытия, чтобы определить причину смерти, а силовики тем временем выясняют, что умерший делал в гараже и как туда попал. Факт этого инцидента Городу55 подтвердили в СКР по омской области и заявили, что проводится проверка.
Добавим, что в тот же день в гараже на улице Ивана Багнюка было найдено тело 31-летнего мужчины с признаками асфиксии.