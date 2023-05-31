В Омске в гараже нашли тело молодого мужчины с асфиксией

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах гибели 34-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в собственном гараже на улице Ивана Багнюка, 13.
«В понедельник, 29 мая, около 10:45 поступило сообщение, что в одном из боксов гаражного кооператива „Полет-24“ обнаружено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп, не нашел никаких следов насилия и предварительно установил, что омич скончался от асфиксии. Однако точные причины смерти будут установлены только после вскрытия в морге, куда и отправили тело.
Сейчас следователи разбираются во всех деталях этого происшествия.