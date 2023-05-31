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В Омске в гараже нашли тело молодого мужчины с асфиксией

31 мая 2023, 09:14
Фото: Город55
Тело мужчины нашли в собственном гараже
При этом никаких следов криминала в этой смерти эксперты пока не увидели.

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах гибели 34-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в собственном гараже на улице Ивана Багнюка, 13.

«В понедельник, 29 мая, около 10:45 поступило сообщение, что в одном из боксов гаражного кооператива „Полет-24“ обнаружено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп, не нашел никаких следов насилия и предварительно установил, что омич скончался от асфиксии. Однако точные причины смерти будут установлены только после вскрытия в морге, куда и отправили тело.

Сейчас следователи разбираются во всех деталях этого происшествия.

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#Смерть#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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