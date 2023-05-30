Омский пенсионер на даче повредил ногу электропилой, истек кровью и умер

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Омске следователи и эксперты разбираются во всех нюансах несчастного случая, который унес жизнь 75-летнего пенсионера.
«В понедельник, 29 мая, около 18:40 на одном из дачных участков в садоводческом товариществе „Садовод“ было найдено тело пожилого мужчины с раной на ноге», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Других телесных повреждений или криминальных травм эксперты на теле не обнаружили. При этом рядом с мужчиной лежала электропила, потому силовики сделали предварительный вывод, что омич случайно повредил себе ногу этим инструментом и скончался от острой кровопотери.
Тем не менее, труп погибшего отправили в морг для вскрытия, чтобы определить истинную причину смерти. По факту этого инцидента в региональном СК проводится проверка.