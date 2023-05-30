Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Омский пенсионер на даче повредил ногу электропилой, истек кровью и умер

30 мая 2023, 09:12
Фото: 1MI
Мужчина не смог позвать на помощь
Из-за острой кровопотери мужчина не смог позвать на помощь.

В Омске следователи и эксперты разбираются во всех нюансах несчастного случая, который унес жизнь 75-летнего пенсионера.

«В понедельник, 29 мая, около 18:40 на одном из дачных участков в садоводческом товариществе „Садовод“ было найдено тело пожилого мужчины с раной на ноге», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Других телесных повреждений или криминальных травм эксперты на теле не обнаружили. При этом рядом с мужчиной лежала электропила, потому силовики сделали предварительный вывод, что омич случайно повредил себе ногу этим инструментом и скончался от острой кровопотери.

Тем не менее, труп погибшего отправили в морг для вскрытия, чтобы определить истинную причину смерти. По факту этого инцидента в региональном СК проводится проверка.

Омич порезался болгаркой и чуть не умер от потери крови
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#ЧП#Смерть#Несчастный случай#Пила#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Сегодня, 09:07
10% от плана. В 2022 году региональный фонд отремонтировал только 75 омских домов
Сегодня, 07:54
«Омскшина» перешла к новому владельцу
Сегодня, 10:21
Не были привиты. С начала года корью заразились уже 8 жителей Омской области
Сегодня, 06:15
Жители омской многоэтажки складировали навоз перед домом и построили кабак под окнами
Сегодня, 07:46
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Сегодня, 08:06