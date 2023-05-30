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Страшная ошибка. В Омскую область из Казахстана вместо персиков привезли нектарины

30 мая 2023, 11:45
Фото: Город55
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В регион собирались ввести большую партию плодов, но груз на территорию не был допущен.

Лето — время не только фруктов, овощей, но и косточковых плодов, к которым относят персики и нектарины. Фруктами также не являются слива, алыча и абрикосы, поделились с омичами сотрудники регионального Россельхознадзора. Вообще же, речь об этих нюансах зашла, когда очередной грузовик с летними угощениями пытался попасть на территорию региона.

На посту «Черлакский» задержали крупную партию китайских нектаринов весов в 18,2 тонн. Известно, что плоды везли из Казахстана. Груз бы пропустили, если бы не ошибка в фитосанитарном сертификате. В документах было указано, что в Омскую область собираются провезти персики, однако это не соответствовало действительности.

Специалисты проверили содержимое ящиков. Оказалось, что пластиковых емкостях вместо персиков лежали нектарины. В Россельхознадзоре объяснили, что перевозчик нарушил правила ввоза подкарантинной продукции. Специалисты не смогли оценить из-за несоответствий сертификата, безопасна ли продукция, так что авто с «недоперсиками» вернулось в Казахстан.

Всего с начала года было предотвращено 22 попытки нелегального ввоза растительной продукции на территорию региона. Общий вес товара составляет больше 280 тонн.

Напомним, что ранее специалисты обнаружили в привезенной из Узбекистана черешне опасных вредителей.

В Омскую область завезли 19 тонн свежей черешни с опасным вредителем
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Фрукты#Овощи и фрукты#Нелегальный ввоз#Россельхознадзор
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