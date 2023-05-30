Страшная ошибка. В Омскую область из Казахстана вместо персиков привезли нектарины

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Лето — время не только фруктов, овощей, но и косточковых плодов, к которым относят персики и нектарины. Фруктами также не являются слива, алыча и абрикосы, поделились с омичами сотрудники регионального Россельхознадзора. Вообще же, речь об этих нюансах зашла, когда очередной грузовик с летними угощениями пытался попасть на территорию региона.
На посту «Черлакский» задержали крупную партию китайских нектаринов весов в 18,2 тонн. Известно, что плоды везли из Казахстана. Груз бы пропустили, если бы не ошибка в фитосанитарном сертификате. В документах было указано, что в Омскую область собираются провезти персики, однако это не соответствовало действительности.
Специалисты проверили содержимое ящиков. Оказалось, что пластиковых емкостях вместо персиков лежали нектарины. В Россельхознадзоре объяснили, что перевозчик нарушил правила ввоза подкарантинной продукции. Специалисты не смогли оценить из-за несоответствий сертификата, безопасна ли продукция, так что авто с «недоперсиками» вернулось в Казахстан.
Всего с начала года было предотвращено 22 попытки нелегального ввоза растительной продукции на территорию региона. Общий вес товара составляет больше 280 тонн.
Напомним, что ранее специалисты обнаружили в привезенной из Узбекистана черешне опасных вредителей.