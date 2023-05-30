Страшная ошибка. В Омскую область из Казахстана вместо персиков привезли нектарины

Лето — время не только фруктов, овощей, но и косточковых плодов, к которым относят персики и нектарины. Фруктами также не являются слива, алыча и абрикосы, поделились с омичами сотрудники регионального Россельхознадзора. Вообще же, речь об этих нюансах зашла, когда очередной грузовик с летними угощениями пытался попасть на территорию региона.