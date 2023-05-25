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В Омскую область завезли 19 тонн свежей черешни с опасным вредителем

25 мая 2023, 12:16
Фото: Город55
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2 партии подкарантинной продукции привезли из Республики Узбекистан.

Омский референтный центр Россельхознадзора сообщает, что энтомологи нашли восточную плодожорку (Grapholita molesta) на образцах свежей черешни. Заявка на проведение инспекции поступила на прошлой неделе, 16 мая.

Оказалось, что 2 партии подкарантинной продукции общим весом около 19 тонн завезли из Республики Узбекистан на машине. В итоге информацию об обнаружении передали заказчику и направили Россельхознадзор.

Напомним, что данный вредитель входит в «Единый перечень карантинных вредных объектов Евразийского экономического союза».

Фото: Омский референтный центр Россельхознадзора
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#Ксения Карагодина#Россельхознадзор#Деревья#Инспекция#Насекомые#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Плодожорка
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