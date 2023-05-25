В Омскую область завезли 19 тонн свежей черешни с опасным вредителем

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Омский референтный центр Россельхознадзора сообщает, что энтомологи нашли восточную плодожорку (Grapholita molesta) на образцах свежей черешни. Заявка на проведение инспекции поступила на прошлой неделе, 16 мая.
Оказалось, что 2 партии подкарантинной продукции общим весом около 19 тонн завезли из Республики Узбекистан на машине. В итоге информацию об обнаружении передали заказчику и направили Россельхознадзор.
Напомним, что данный вредитель входит в «Единый перечень карантинных вредных объектов Евразийского экономического союза».