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Прибыль «Омского каучука» выросла за год почти в 20 раз

29 мая 2023, 11:03
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Общая выручка предприятия составила 17 млрд рублей.

Акционерное общество «Омский каучук» опубликовало финансовый отчет за прошлый год. Из него следует, что выручка предприятия существенно выросла — с 14,4 до 17 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась (с 14 до 13,16 млрд), а прибыль соответственно выросла. Чистая прибыль АО составила 850 млн рублей против скромных 46 в 2021 году.

Соответственно выросли и налоговые платежи: если в 2021 году «Омский каучук» заплатил в бюджет 9,5 млн рублей (это налог на прибыль), то по итогам 2022 года набралось 55 млн.

Напомним: «Омский каучук» является частью бизнес-империи Михаила Сутягинского. Недавно мы писали, что это АО поглотило два других, меньшего масштаба, — «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис».

К «Омскому каучуку» присоединили еще два предприятия
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#Николай Эйхвальд#Омский каучук#Бизнес#Новости#Михаил Сутягинский
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