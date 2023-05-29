Прибыль «Омского каучука» выросла за год почти в 20 раз

Акционерное общество «Омский каучук» опубликовало финансовый отчет за прошлый год. Из него следует, что выручка предприятия существенно выросла — с 14,4 до 17 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась (с 14 до 13,16 млрд), а прибыль соответственно выросла. Чистая прибыль АО составила 850 млн рублей против скромных 46 в 2021 году.