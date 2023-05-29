Прибыль «Омского каучука» выросла за год почти в 20 раз

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Акционерное общество «Омский каучук» опубликовало финансовый отчет за прошлый год. Из него следует, что выручка предприятия существенно выросла — с 14,4 до 17 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась (с 14 до 13,16 млрд), а прибыль соответственно выросла. Чистая прибыль АО составила 850 млн рублей против скромных 46 в 2021 году.
Соответственно выросли и налоговые платежи: если в 2021 году «Омский каучук» заплатил в бюджет 9,5 млн рублей (это налог на прибыль), то по итогам 2022 года набралось 55 млн.
Напомним: «Омский каучук» является частью бизнес-империи Михаила Сутягинского. Недавно мы писали, что это АО поглотило два других, меньшего масштаба, — «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис».