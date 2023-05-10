К «Омскому каучуку» присоединили еще два предприятия

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Акционерное общество «Омский каучук» поглотило еще две омских компании. Речь об АО «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис». В январе Город55 писал о собраниях участников трех предприятий, на которых подавляющее большинство высказалось «за», а с 5 мая процедура слияния считается завершенной.
Совладельцами «Омского каучука» являются группа компаний «Титан» и кипрский офшор HOLDBOND LIMITED. Двумя другими АО владеет и управляет УК «Омский каучук». Все три предприятия «прописаны» по одному и тому же адресу — проспект Губкина, 30. Они входят в бизнес-империю Михаила Сутягинского.
Совокупная выручка «Омского каучука» за 2022 год составила почти 17 млрд рублей. Показатели присоединяемых обществ намного скромнее — 72 млн у «Нефтехимсервиса» и 39 млн у завода пиролиза.