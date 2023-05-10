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К «Омскому каучуку» присоединили еще два предприятия

10 мая 2023, 09:54
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«Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис» прошли процедуру слияния.

Акционерное общество «Омский каучук» поглотило еще две омских компании. Речь об АО «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис». В январе Город55 писал о собраниях участников трех предприятий, на которых подавляющее большинство высказалось «за», а с 5 мая процедура слияния считается завершенной.

Совладельцами «Омского каучука» являются группа компаний «Титан» и кипрский офшор HOLDBOND LIMITED. Двумя другими АО владеет и управляет УК «Омский каучук». Все три предприятия «прописаны» по одному и тому же адресу — проспект Губкина, 30. Они входят в бизнес-империю Михаила Сутягинского.

Совокупная выручка «Омского каучука» за 2022 год составила почти 17 млрд рублей. Показатели присоединяемых обществ намного скромнее — 72 млн у «Нефтехимсервиса» и 39 млн у завода пиролиза.

 

Сутягинский присоединит к «Омскому каучуку» два других предприятия
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#Николай Эйхвальд#Омский каучук#Бизнес#Новости
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