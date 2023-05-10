К «Омскому каучуку» присоединили еще два предприятия

Акционерное общество «Омский каучук» поглотило еще две омских компании. Речь об АО «Омский завод пиролиза» и «Нефтехимсервис». В январе Город55 писал о собраниях участников трех предприятий, на которых подавляющее большинство высказалось «за», а с 5 мая процедура слияния считается завершенной.