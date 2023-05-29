Начальники одного из омских МФЦ два года получали зарплату за фиктивных работников

Выяснилось, что фигуранты оформили документы и трудовые договора на двух омичек. С апреля 2021 по февраль 2023 года в рабочие табели вносились ложные сведения об отработанном времени. В действительности же, указанных работниц в МФЦ не было, но зарплата на двоих сотрудниц все это время поступала. Сумма ущерба составила больше 1,1 млн рублей.