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Начальники одного из омских МФЦ два года получали зарплату за фиктивных работников

29 мая 2023, 08:30
Фото: 1MI
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Сумма ущерба составила больше 1,1 млн рублей. Фигурантам грозит до 10 лет колонии.

В Омске на двух начальников отделов одного из МФЦ завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Выяснилось, что фигуранты оформили документы и трудовые договора на двух омичек. С апреля 2021 по февраль 2023 года в рабочие табели вносились ложные сведения об отработанном времени. В действительности же, указанных работниц в МФЦ не было, но зарплата на двоих сотрудниц все это время поступала. Сумма ущерба составила больше 1,1 млн рублей.

Теперь фигурантам грозит до 10 лет колонии.

Ранее Город55 рассказывал, как мошенники обманывают омичей по телефону. С начала года в регионе зарегистрировано 2 388 таких хищений. Общая сумма ущерба составила 279,3 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Следователи#УФСБ#Полиция#Мошенники#Омск#Омская область
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