На омских заправках резко подорожал бензин

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В Омской области подскочили цены на бензин. Оказалось, что на автозаправочных станциях «Топлайн» и «Юнигаз» топливо марки А-92 и А-95 стало дороже на 30 копеек.
Таким образом, на «Топлайне» омичам придется отдать 45-47 рублей за АИ-92 (цена за литр), литр АИ-95 обойдется в 49-49,45 рублей. На «Юнигазе» выходит чуть дороже — 45,67 рублей и 50,12 рублей. Стоимость АИ-98 на АЗС «Топлайн» поднялась до 59 рублей еще в августе 2022 года.
Напомним, что по данным Омскстата средняя цена бензина в конце декабря 2022 года составила: марки АИ-92 — 44,88 рублей за литр; АИ-95 — 48,83 рублей за литр; АИ-98 — 61,12 рублей за литр; дизельное топливо — 59,46 рублей за литр.