На омских заправках резко подорожал бензин

Таким образом, на «Топлайне» омичам придется отдать 45-47 рублей за АИ-92 (цена за литр), литр АИ-95 обойдется в 49-49,45 рублей. На «Юнигазе» выходит чуть дороже — 45,67 рублей и 50,12 рублей. Стоимость АИ-98 на АЗС «Топлайн» поднялась до 59 рублей еще в августе 2022 года.