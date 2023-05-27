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На омских заправках резко подорожал бензин

27 мая 2023, 10:39
Фото: Город55
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Подорожало топливо марки АИ-92 и АИ-95.

В Омской области подскочили цены на бензин. Оказалось, что на автозаправочных станциях «Топлайн» и «Юнигаз» топливо марки А-92 и А-95 стало дороже на 30 копеек.

Таким образом, на «Топлайне» омичам придется отдать 45-47 рублей за АИ-92 (цена за литр), литр АИ-95 обойдется в 49-49,45 рублей. На «Юнигазе» выходит чуть дороже — 45,67 рублей и 50,12 рублей. Стоимость АИ-98 на АЗС «Топлайн» поднялась до 59 рублей еще в августе 2022 года.

Напомним, что по данным Омскстата средняя цена бензина в конце декабря 2022 года составила: марки АИ-92 — 44,88 рублей за литр; АИ-95 — 48,83 рублей за литр; АИ-98 — 61,12 рублей за литр; дизельное топливо — 59,46 рублей за литр.

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#Ксения Карагодина#Бензин#Цены на бензин#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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