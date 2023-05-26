В Кремле рассказали о реставрации иконы «Троица» после передачи ее РПЦ

Комиссия по культуре древней и средневековой Руси Научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой не допустить повреждения иконы. Перемещение экспоната, смена режима хранения и экспозиции может отразиться на сохранности «Троицы». Ученые подчеркивают, что икона находится в состоянии, близком к аварийному.