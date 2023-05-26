В Кремле рассказали о реставрации иконы «Троица» после передачи ее РПЦ

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Власти согласовали схему передачи иконы «Троица» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. После всех формальных процедур, икону обследуют специалисты и примут решение о ее реставрации, сообщило издание «Новые известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода», — прокомментировал Дмитрий Песков.
О передачи «Троицы» церкви стало известно в середине мая. Патриарх Кирилл просил передать икону на время празднования Троицы, но Владимир Путин заявил о возвращении символа веры. В РПЦ на такое заявление отреагировали положительно.
Эксперты засомневались, сможет ли икону увидеть большее количество желающих. В Третьяковской галерее «Троица» была доступна для ценителей искусства всех конфессий. Музейщики в первую очередь переживают за сохранность реликвии.
Комиссия по культуре древней и средневековой Руси Научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой не допустить повреждения иконы. Перемещение экспоната, смена режима хранения и экспозиции может отразиться на сохранности «Троицы». Ученые подчеркивают, что икона находится в состоянии, близком к аварийному.