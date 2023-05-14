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Омский музей попал в рейтинг самых посещаемых в России

14 мая 2023, 12:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Он занял 49 строчку рейтинга из 50 участников.

Газета «The Art Newspaper Russia» опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости российских музеев по итогам 2022-го. Один из омских музеев попал в перечень.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля занял 49 строчку ТОПа-50. В прошлом году заведение посетили 182 495 человек, что на 9% больше, чем в 2019 году.

На 48 строчке рейтинга — государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Замыкает список столичный музей русского импрессионизма.

Отметим, на первом месте оказался государственный музей-заповедник «Петергоф», на второй строчке — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», замыкает тройку лидеров государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село».

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#Рейтинг#Музей#Культура#Общество#Новости#Россия#Омск#Нижний Новгород#Казань#Москва#Санкт-Петербург
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