Омский музей попал в рейтинг самых посещаемых в России

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Газета «The Art Newspaper Russia» опубликовала ежегодный рейтинг посещаемости российских музеев по итогам 2022-го. Один из омских музеев попал в перечень.
Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля занял 49 строчку ТОПа-50. В прошлом году заведение посетили 182 495 человек, что на 9% больше, чем в 2019 году.
На 48 строчке рейтинга — государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Замыкает список столичный музей русского импрессионизма.
Отметим, на первом месте оказался государственный музей-заповедник «Петергоф», на второй строчке — государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», замыкает тройку лидеров государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село».