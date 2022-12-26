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Роскошь минувших лет. В омском музее нашли кокошник сестры императора Николая II

Сегодня, 06:24
Фото: минкультуры Омской области

В Омском краеведческом музее нашли кокошник Великой княгини Ксении Александровны

Ксения Александровна надевала кокошник во время бала-маскарада в 1903 году.

В Омском краеведческом музее нашли кокошник Великой княгини Ксении Александровны. Известный исследователь, искусствовед и художник Андрей Боровский начал работать с коллекцией музея, чтобы изучить истории традиционных нарядов.

На одном из снимков он обнаружил кокошник, который украшал голову дочери императора Александра III и сестры императора Николая II — Ксении Александровны. Эту фотографию сделали в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.

На фото Ксения Александровна предстала в образе русской боярыни. Кокошник Великой княгини оказался в Сибири в 1927 году. Его передали из Ленинградского отделения государственного музейного фонда. С тех пор предмет находится в коллекции Омского краеведческого музея.

Фото: минкультуры Омской области
#Вероника Жукова#Культура#Новости#Омск#Николай II#Музей
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