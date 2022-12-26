Роскошь минувших лет. В омском музее нашли кокошник сестры императора Николая II

На одном из снимков он обнаружил кокошник, который украшал голову дочери императора Александра III и сестры императора Николая II — Ксении Александровны. Эту фотографию сделали в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.