Роскошь минувших лет. В омском музее нашли кокошник сестры императора Николая II

В Омском краеведческом музее нашли кокошник Великой княгини Ксении Александровны. Известный исследователь, искусствовед и художник Андрей Боровский начал работать с коллекцией музея, чтобы изучить истории традиционных нарядов.
На одном из снимков он обнаружил кокошник, который украшал голову дочери императора Александра III и сестры императора Николая II — Ксении Александровны. Эту фотографию сделали в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления Романовых.
На фото Ксения Александровна предстала в образе русской боярыни. Кокошник Великой княгини оказался в Сибири в 1927 году. Его передали из Ленинградского отделения государственного музейного фонда. С тех пор предмет находится в коллекции Омского краеведческого музея.