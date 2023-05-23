Зеленый Марафон от Сбера объединил более 5 тысяч омичей

Традиционно Зеленый Марафон включает в себя и благотворительную составляющую. Сбер совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» запустил сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Акция позволит детям получить квалифицированную помощь специалистов для подготовки к школе и социальной адаптации. Пожертвование можно будет внести и после проведения Зеленого Марафона — до 1 сентября 2023 года.