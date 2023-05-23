Зеленый Марафон от Сбера объединил более 5 тысяч омичей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:31
В этом году Зеленый Марафон объединил рекордное за историю организации мероприятия количество участников — более пяти тысяч профессиональных спортсменов и любителей, принявших участие в забегах и болельщиков — гостей праздника.
Традиционно Зеленый Марафон включает в себя и благотворительную составляющую. Сбер совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» запустил сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Акция позволит детям получить квалифицированную помощь специалистов для подготовки к школе и социальной адаптации. Пожертвование можно будет внести и после проведения Зеленого Марафона — до 1 сентября 2023 года.
За два часа до начала забега в Омской крепости начали работу активности для детей и взрослых. Среди них — спортивные развлечения, игры, экологические мастер-классы.
В это же время проходили детские забеги для разных возрастных групп и забег на беговелах для самых маленьких. Все участники детских забегов получили медали и подарки от партнеров праздника.
Основная дистанция для взрослых в Омске – 4,2 км. Первая тысяча финишировавших участников получила памятные медали. Победители во всех дистанциях получили специальные медали и призы от Сбера и партнеров.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Зеленый Марафон – это красивый спортивно-семейный праздник, который дарит нам заряд бодрости и хорошего настроения. Сбер большое внимание традиционно уделяет благотворительности: вплоть до 1 сентября 2023 года каждый из нас может помочь детям с особенностями развития и их семьям, поддержав некоммерческие организации нашего региона, которые помогают им занять свое место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми».
Свою историю Зеленый Марафон начал в 2012 году, когда Сбер организовал соревнования в поддержку Олимпийских игр в Сочи. За десять лет он стал важным социально-значимым событием.
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