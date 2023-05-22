Трое омичей получили сроки за производство и сбыт алкоголя

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Трем жителям Омска вынесли приговор за незаконное производство и сбыт алкогольной продукции. Подсудимые в январе 2021 года организовали цех в поселке Магистральный, в котором и разливали спиртное, сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Спиртосодержащую жидкость разливали по бутылкам с этикетками известных торговых марок, а затем продавали в нескольких торговых точках. Оперативники изъяли больше 6 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.
В Омском районном суде огласили решение. Фигурантам назначили наказание в виде 3 лет, 2,5 лет и 2 лет лишения свободы. Также злоумышленники должны будут выплатить штрафы — от 220 до 320 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожат.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.