Трое омичей получили сроки за производство и сбыт алкоголя

В Омском районном суде огласили решение. Фигурантам назначили наказание в виде 3 лет, 2,5 лет и 2 лет лишения свободы. Также злоумышленники должны будут выплатить штрафы — от 220 до 320 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожат.