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Нелицензированный алкоголь

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2024
24 тысячи бутылок. Суд вынес приговор омичку за незаконный алкобизнес
Нарушителю предстоит 2 года заключения, в ходе обысков у него изъяли десятки тысяч немаркированных пачек сигарет и бутылок алкоголя.
19 марта, 11:48
2023
Дело на 10 миллионов. Омича будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака
Мужчина арендовал склад, где было найдено несколько партий сомнительного товара.
29 августа 2023, 04:33
Трое омичей получили сроки за производство и сбыт алкоголя
У фигурантов изъяли 6 тысяч бутылок контрафактной продукции.
22 мая 2023, 06:05
Омские полицейские похитили вещдоки в виде сигарет и алкоголя на 2,5 млн рублей
18 мая 2023, 08:19
Житель Омской области получил штраф за торговлю алкоголем без лицензии
Общая стоимость обнаруженной и изъятой немаркированной алкогольной продукции — 129 260 рублей.
25 марта 2023, 07:06
В Омске главарь банды бутлегеров получил три года колонии
7 марта 2023, 07:47
2022
Омская семья попала под уголовное преследование за незаконную торговлю алкоголем
Мать и сын собирались продать товар на сумму почти 28 млн рублей.
30 сентября 2022, 06:59
Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь
По подсчетам силовиков, осужденный заработал на бойкой торговле контрафактом более 2.1 млн рублей.
17 августа 2022, 05:14

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