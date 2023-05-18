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Омские полицейские похитили вещдоки в виде сигарет и алкоголя на 2,5 млн рублей

18 мая 2023, 08:19
Фото: Город55
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Сотрудники МВД вывезли со склада 26 тысяч пачек сигарет и 97 бутылок спиртного.

В Омске расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении двух полицейских, сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

По мнению следователей, двое оперуполномоченных 4 апреля вывезли со склада вещдоков 26,5 тысяч пачек сигарет и 97 бутылок водки и коньяка. Продукция хранилась как контрафактная, ранее была изъята по уголовным делам. Приблизительная стоимость данного товара превышает 2,5 млн рублей.

Известно, что сигареты и алкоголь полицейские вывезли со склада на «ГАЗели» в частный дом своего знакомого. В дальнейшем, по всей видимости, контрафактную продукцию стражи правопорядка намеревались продать.

Оперуполномоченные свою вину в совершении преступления не признали. Куйбышевский суд избрал для них меру пресечения, на время следствия полицейских отправили под арест до 9 июля.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Алкоголь#Нелицензированный алкоголь#Сигареты#Омск#Происшествия#Омская область
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