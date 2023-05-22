Хоценко заставил членов омского правительства чаще ездить в курируемые районы

В связи с новым распоряжением теперь зампреды и министры обязаны навещать ветеранов и участников войны в преддверии Дня Победы. Они также должны бывать на последних звонках в школах и присутствовать на празднике, посвященному Дню Знаний. Обязательно члены областного правительства будут теперь и поздравлять коллективы школ, садиков с Новым годом. Делать они это впредь должны ежегодно.