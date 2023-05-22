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Хоценко заставил членов омского правительства чаще ездить в курируемые районы

22 мая 2023, 10:19
Фото: правительство Омской области
Они будут лично поздравлять местных жителей с главными праздниками.

На сегодняшнем заседании регионального кабмина врио губернатора Виталий Хоценко поднял важную тему. Он уточнил у участников встречи, как часто они посещают курируемые районы. По мнению временного руководителя, выезды стоит организовывать не реже раза в квартал.

В связи с новым распоряжением теперь зампреды и министры обязаны навещать ветеранов и участников войны в преддверии Дня Победы. Они также должны бывать на последних звонках в школах и присутствовать на празднике, посвященному Дню Знаний. Обязательно члены областного правительства будут теперь и поздравлять коллективы школ, садиков с Новым годом. Делать они это впредь должны ежегодно.

Сам же Хоценко уже побывал на празднике у выпускников школ. Вместе с министром образования Иваном Кроттом он посетил гимназию № 12.

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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Правительство Омской области#Виталий Хоценко#Иван кротт#Распоряжение
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