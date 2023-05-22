Время бантиков. В школах Омска отзвенели последние звонки

Выпускные экзамены стартуют уже на этой неделе, 26 мая. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября. В этом году, успешно отличившихся на экзаменах, учеников ждут денежные поощрения — от 30 до 120 тысяч рублей. Для этого необходимо сдать ЕГЭ с высоким балом и поступить в омский вуз.