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Время бантиков. В школах Омска отзвенели последние звонки

22 мая 2023, 07:27
Фото: Город55

В омских школах прошли последние звонки

В 2023 году одиннадцатый класс в городских школах заканчивают 4 684 ученика.

Сегодня, 22 мая, в омских школах отзвенели последние звонки. В 2023 году одиннадцатый класс в городе заканчивают 4 684 ученика. В образовательных учреждениях прошли традиционные линейки. 

«Отдельный привет и теплые пожелания юным омичам, для которых сегодня прозвучит последний школьный звонок. В добрый путь, будущее Омска, в добрый час», — поздравил выпускников в социальных сетях мэр Омска Сергей Шелест.

Выпускные экзамены стартуют уже на этой неделе, 26 мая. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября. В этом году, успешно отличившихся на экзаменах, учеников ждут денежные поощрения — от 30 до 120 тысяч рублей. Для этого необходимо сдать ЕГЭ с высоким балом и поступить в омский вуз.

В конце июня одиннадцатиклассников ждут выпускные вечера. В этом году в Омской области для них выбрали единый день проведения — 24 июня.

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#Евгений Игишев#Последний звонок#Школа#Ученики#ЕГЭ
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