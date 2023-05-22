Время бантиков. В школах Омска отзвенели последние звонки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сегодня, 22 мая, в омских школах отзвенели последние звонки. В 2023 году одиннадцатый класс в городе заканчивают 4 684 ученика. В образовательных учреждениях прошли традиционные линейки.
«Отдельный привет и теплые пожелания юным омичам, для которых сегодня прозвучит последний школьный звонок. В добрый путь, будущее Омска, в добрый час», — поздравил выпускников в социальных сетях мэр Омска Сергей Шелест.
Выпускные экзамены стартуют уже на этой неделе, 26 мая. Основной этап сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля, а дополнительный — с 6 по 19 сентября. В этом году, успешно отличившихся на экзаменах, учеников ждут денежные поощрения — от 30 до 120 тысяч рублей. Для этого необходимо сдать ЕГЭ с высоким балом и поступить в омский вуз.
В конце июня одиннадцатиклассников ждут выпускные вечера. В этом году в Омской области для них выбрали единый день проведения — 24 июня.