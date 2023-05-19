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Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью

19 мая 2023, 04:36
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омская прокуратура подключилась к проверке по факту гибели в пожаре матери и дочки

По данным специалистов, смерть наступила от отравления угарным газом.

Сегодня утром стало известно о гибели 28-летней женщины и ее дочки-первоклассницы в рабочем поселке Москаленки. Их тела нашли при тушении пожара спасатели. Известно, что возгорание произошло ночью 19 мая. Главы семейства в этот момент не было дома, он отправился в командировку. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.

Как ранее сообщал СУ СК РФ по Омской области, молодая сельчанка с семилетней дочерью отравились угарным газом. Правоохранительные органы запустили проверку по данному происшествию, а прокуратура Москаленского района в свою очередь взяла на контроль эту ситуацию.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Сотрудники надзорного ведомства будут следить за ходом проверки. Для этого на место трагедии выехал районный прокурор Александр Лобищев. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Молодая мать и ее семилетняя дочь задохнулись при пожаре в Омской области
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