Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью

Сегодня утром стало известно о гибели 28-летней женщины и ее дочки-первоклассницы в рабочем поселке Москаленки. Их тела нашли при тушении пожара спасатели. Известно, что возгорание произошло ночью 19 мая. Главы семейства в этот момент не было дома, он отправился в командировку. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.