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Молодая мать и ее семилетняя дочь задохнулись при пожаре в Омской области

19 мая 2023, 03:03
Фото: Город55
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Трагедия произошла в Москаленском районе.

Сегодня ночью, 19 мая, в одном из частных домов районного поселка Москаленки начался пожар. О причинах возгорания пока неизвестно.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, от отравления угарным газом погибли 28-летняя девушка и ее дочь-первоклассница. Глава семейства в это время находился на работе в другом городе.

Следователям и экспертам предстоит выяснить все детали и причины произошедшего. Если это потребуется, то после проверки сотрудники регионального следкома займутся возбуждением уголовного дела. Его отнесут к ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее Город55 писал о другой трагедии, которая поразила семью в деревне Белоусовке Павлоградского района. Несчастный случай произошел зимой этого года. От отравления угарным газом скончались 40-летняя женщина и три ее малолетние дочери. Отец в это время был на вахте.

Недавно в Белоусовке случился еще один пожар, но никто не пострадал. Огонь охватил дом и распространился на площади 98 кв м. По итогу здание не подлежит восстановлению — его пришлось разобрать.

В омской деревне, где в пожаре погибла мать с детьми, случилось новое возгорание
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Пожар в Омской области#Пожары в Омской области#Омская область
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