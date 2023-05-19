Молодая мать и ее семилетняя дочь задохнулись при пожаре в Омской области

Ранее Город55 писал о другой трагедии, которая поразила семью в деревне Белоусовке Павлоградского района. Несчастный случай произошел зимой этого года. От отравления угарным газом скончались 40-летняя женщина и три ее малолетние дочери. Отец в это время был на вахте.