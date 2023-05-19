Омские следователи озвучили вероятную причину пожара с погибшей семьей в Москаленках

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Сегодняшним утром регион поразила новость о трагедии в рабочем поселке Москаленки. Там при ночном пожаре погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи оценили этот случай как причинение смерти по неосторожности двум людям (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
В региональном следкоме сообщили новые данные об инциденте. По предварительным данным, очаг возгорания был в месте, где стоял холодильник. Специалисты полагают, что пожар случился из-за короткого замыкания в электросети. Точную причину возгорания должны установить на пожарно-технической экспертизе. На месте происшествия продолжают работу следователи и эксперты.
Известно, что мама с ребенком скончались от отравления угарным газом. Мужа в это время не было дома — он уехал на вахту в другой город. В СУ СК РФ по Омской области добавили, что знакомые отзываются об этой семье положительно.