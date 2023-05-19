Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Изображение материала

Омские следователи озвучили вероятную причину пожара с погибшей семьей в Москаленках

19 мая 2023, 07:14
Фото: СУ СК РФ по Омской области.
Специалисты еще работают на месте происшествия, выясняя все детали произошедшего.

Сегодняшним утром регион поразила новость о трагедии в рабочем поселке Москаленки. Там при ночном пожаре погибли 28-летняя женщина и ее семилетняя дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи оценили этот случай как причинение смерти по неосторожности двум людям (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

В региональном следкоме сообщили новые данные об инциденте. По предварительным данным, очаг возгорания был в месте, где стоял холодильник. Специалисты полагают, что пожар случился из-за короткого замыкания в электросети. Точную причину возгорания должны установить на пожарно-технической экспертизе. На месте происшествия продолжают работу следователи и эксперты.

Известно, что мама с ребенком скончались от отравления угарным газом. Мужа в это время не было дома — он уехал на вахту в другой город. В СУ СК РФ по Омской области добавили, что знакомые отзываются об этой семье положительно.

Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Пожар в Омской области#Пожары в Омской области#Омская область#Новости#Пожары#Пожар с погибшими
Подпишитесь
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
Сегодня, 05:10
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 05:25
В минфине Омской области переназначили заместителей министра
Сегодня, 08:16
Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов
Сегодня, 08:49
В Омской области зафиксировали семь случаев незаконного запуска беспилотников
Сегодня, 08:00