Брань — цветочки. Омич избил односельчанку за просьбу не материться в магазине

Так что в скором времени агрессора ждет суд, возбуждено уголовное дело по факту нападения. Мужчину могут арестовать на полгода, назначить ему наказание в виде принудительных работ до трех лет. За нанесение среднего вреда здоровью также предусмотрено лишение свободы на тот же срок, что и выполнение работ.