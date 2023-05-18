Брань — цветочки. Омич избил односельчанку за просьбу не материться в магазине

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В деревне Рязанка Нижнеомского района случился конфликт. Он разгорелся из-за просьбы вести себя вежливо и поддерживать культуру общения. Однако диалога не получилось, и один из его участников угодил к медикам.
Оскверняющие речь, бывает, прислушиваются к просьбам окружающих и стараются вести себя достойнее, пока пребывают среди других людей. Однако кого-то подобные замечания выводят из себя. Например, 48-летнего жителя Рязанки.
На просьбу 40-летней односельчанки он отреагировал агрессивно. Мужчина знатно бранился в местном магазине, чего одна из покупательниц не смогла выдержать. Она попросила матершиника вести себя более вежливо и получила в ответ удар ногой.
У женщины диагностировали ушиб левой кисти с переломом фаланги второго пальца. Специалисты оценили это нападение как причинение среднего вреда здоровью.
Так что в скором времени агрессора ждет суд, возбуждено уголовное дело по факту нападения. Мужчину могут арестовать на полгода, назначить ему наказание в виде принудительных работ до трех лет. За нанесение среднего вреда здоровью также предусмотрено лишение свободы на тот же срок, что и выполнение работ.