Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Изображение материала

Брань — цветочки. Омич избил односельчанку за просьбу не материться в магазине

18 мая 2023, 06:45
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области мужчина избил односельчанку в магазине за просьбу не материться

Конфликтная ситуация возникла в Нижнеомском районе.

В деревне Рязанка Нижнеомского района случился конфликт. Он разгорелся из-за просьбы вести себя вежливо и поддерживать культуру общения. Однако диалога не получилось, и один из его участников угодил к медикам.

Оскверняющие речь, бывает, прислушиваются к просьбам окружающих и стараются вести себя достойнее, пока пребывают среди других людей. Однако кого-то подобные замечания выводят из себя. Например, 48-летнего жителя Рязанки.

На просьбу 40-летней односельчанки он отреагировал агрессивно. Мужчина знатно бранился в местном магазине, чего одна из покупательниц не смогла выдержать. Она попросила матершиника вести себя более вежливо и получила в ответ удар ногой.

У женщины диагностировали ушиб левой кисти с переломом фаланги второго пальца. Специалисты оценили это нападение как причинение среднего вреда здоровью.

Так что в скором времени агрессора ждет суд, возбуждено уголовное дело по факту нападения. Мужчину могут арестовать на полгода, назначить ему наказание в виде принудительных работ до трех лет. За нанесение среднего вреда здоровью также предусмотрено лишение свободы на тот же срок, что и выполнение работ.

Коня на скаку остановит. Омичка убила своего обидчика тремя ударами кулака
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Уголовное дело#Избиение#Перелом#Лишение свободы#Новости#Омская область
Подпишитесь
Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
Сегодня, 06:49
Одна за другой. Еще одна уроженка Екатеринбурга оставила пост в омском министерстве
Сегодня, 04:45
Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 07:49
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
Сегодня, 06:35
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Сегодня, 07:25
В Омской области на покупку домов для погорельцев выделили 9 млн рублей
Сегодня, 05:26