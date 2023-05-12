Коня на скаку остановит. Омичка убила своего обидчика тремя ударами кулака

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Марьяновском районе Омской области следователи СКР по Омской области возбудили уголовное дело на 38-летнюю жительницу поселка Конезаводский, которая забила до смерти своего 46-летнего приятеля.
«Во вторник, 10 мая около 22:35 в сарае одного из частных домовладений было найдено тело мужчины с телесными повреждениями, — ушибами и кровоподтеками на голове и теле», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Буквально в те же сутки оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, которым оказалась приятельница убитого.
Эта криминальная история началась с того, что несколько дней назад после ругани потерпевший ударил женщину по лицу. Та затаила обиду и через несколько дней наведалась к обидчику в гости с предложением выпить «за мировую».
Парочка употребила горячительные напитки, а когда кавалер изрядно захмелел, дама осуществила свой акт мести — три раза приложилось кулаком по обидчику. Этих ударов хватило, чтобы мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.
«Когда потерпевший скончался, подозреваемая спрятала тело в хозпосторойках и покинула место преступления», — пояснили в следствии.
Сейчас подозреваемая задержана, завтра, 13 мая, в суде будет решаться вопрос об ее аресте. Известно, что и погибший, и задержанная ранее были неоднократно судимы за кражи, грабежи, наркотики и угрозы убийством.