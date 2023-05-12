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Коня на скаку остановит. Омичка убила своего обидчика тремя ударами кулака

12 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI
Потерпевший скончался от трех ударов кулаком
После расправы женщина спрятала тело в сарае и отправилась по своим делам.

В Марьяновском районе Омской области следователи СКР по Омской области возбудили уголовное дело на 38-летнюю жительницу поселка Конезаводский, которая забила до смерти своего 46-летнего приятеля.

«Во вторник, 10 мая около 22:35 в сарае одного из частных домовладений было найдено тело мужчины с телесными повреждениями, — ушибами и кровоподтеками на голове и теле», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Буквально в те же сутки оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, которым оказалась приятельница убитого.

Эта криминальная история началась с того, что несколько дней назад после ругани потерпевший ударил женщину по лицу. Та затаила обиду и через несколько дней наведалась к обидчику в гости с предложением выпить «за мировую».

Парочка употребила горячительные напитки, а когда кавалер изрядно захмелел, дама осуществила свой акт мести — три раза приложилось кулаком по обидчику. Этих ударов хватило, чтобы мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

«Когда потерпевший скончался, подозреваемая спрятала тело в хозпосторойках и покинула место преступления», — пояснили в следствии.

Сейчас подозреваемая задержана, завтра, 13 мая, в суде будет решаться вопрос об ее аресте. Известно, что и погибший, и задержанная ранее были неоднократно судимы за кражи, грабежи, наркотики и угрозы убийством.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#ЧП#Криминал#Убийство#Женщины#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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