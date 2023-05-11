Нет Икеи, но есть идеи. Что происходит в омском текстильном бизнесе?

Российские ткацкие, отделочные и швейные компании легко могут обеспечить своих потребителей домашним текстилем. На сегодняшний день их самая большая проблема — это сырье. Хлопок не растет в России, его покупают за рубежом. Например, «Русский дом» перерабатывает в месяц 400 тонн пряжи, а на ее покупку тратит больше 1 млн долларов. Санкции тоже сказались, хоть и не значительно, в том числе на конечном потребителе — в «Домашнем клубе» отметили, что имело место небольшое повышение цен.