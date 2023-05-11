Нет Икеи, но есть идеи. Что происходит в омском текстильном бизнесе?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Объемы производства текстильных изделий в России оценивают примерно в 359 млрд рублей. Большинство компаний на рынке — это малый и средний бизнес, который работает с уже готовыми тканями и отшивает из них изделия. Непосредственно ткацким и отделочным производством занимается лишь малая часть игроков — например, хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» и текстильная компания «Русский дом», обе расположены в Ивановской области. В этом регионе находится 85% текстильных производств России. Здесь же отшивали постельное белье для шведского бренда Икеа.
«На протяжении 18 лет мы сотрудничали с компанией Икеа, и это был очень комфортный, понятный, прогнозируемый партнер, который в нашем портфеле выручки занимал порядка 40%, а в объеме загрузки мощностей производства даже до 50%», — рассказала гендиректор «Шуйских ситцев» Анна Богаделина.
После ухода шведского бренда из России, комбинату удалось переориентироваться, выйти со своей продукцией на маркетплейсы и заместить потери.
На омском бизнесе уход Икеи и вовсе сказался положительно. В сети магазинов «Домашний клуб» отметили, что местный производитель постельного белья — ИП Слюдиков — предложил аналогичную продукцию, которая стала востребованной среди покупателей.
У омского индивидуального предпринимателя Сергея Слюдикова ритейлер закупает постельное белье, пледы и покрывала, столовые и кухонные принадлежности, халаты и даже тапочки.
«Омский производитель закрывает 80% потребностей „Домашнего клуба“ в товарах. Также у нас присутствует ассортимент из Турции — около 15%, а также Китая, Туркменистана — речь идет о махровых изделиях», — рассказала проект-менеджер «Домашнего клуба» Маргарита Полынцева.
По ее словам, спрос на товары высокий — текстиль востребован всегда. Существенно на него не повлияла даже пандемия — продажи продолжались через интернет-магазин, а доставка из омской сети осуществлялась по всей России.
В Торгово-промышленной палате объясняют: производство домашнего текстиля идет рука об руку с темпами жилищного строительства, а сейчас они даже выше, чем в советский период.
«Это все связано со строительством жилья. В прошлом году мы ставили рекорды по вводу нового жилья, соответственно, востребованность всего домашнего текстиля была на таком же уровне», — отметил президент ТПП России Сергей Катырин.
Кроме того, домашний текстиль подвержен моде. Чтобы успешно его продавать, нужно соответствовать тенденциям.
«„Домашний клуб“ постоянно обновляет коллекции в группах товаров. У нас тоже существует смена сезонов, для потребителей это хорошее время, чтобы освежить интерьер и создать свою зону комфорта. Главные тренды в 2023 году — это геометрические фигуры, растительные принты — цветы, листья, ветки. Постоянный цветовой тренд в постельном белье — пастельные тона, в этом году он тоже актуален. Помимо пастельных оттенков, в тренде будут яркие акценты», — поделилась Маргарита Полынцева.
Крупные производители интерьерных тканей просчитывают тренды на годы вперед. На фабрике цифровой печати Solstudio Industry в Москве уже сейчас знают, какой домашний текстиль будет востребован летом 2025 года.
«Мы снова возвращаемся к флористическому рисунку. Но флора 2025 года больше не будет реалистичной, потому что мы с вами живем сразу в двух мирах: мы живем с фиджитал-ощущением, то есть у нас физическое и диджитал — сливаются», — рассказала основатель Solstudio Textile Group Александра Калошина.
Российские ткацкие, отделочные и швейные компании легко могут обеспечить своих потребителей домашним текстилем. На сегодняшний день их самая большая проблема — это сырье. Хлопок не растет в России, его покупают за рубежом. Например, «Русский дом» перерабатывает в месяц 400 тонн пряжи, а на ее покупку тратит больше 1 млн долларов. Санкции тоже сказались, хоть и не значительно, в том числе на конечном потребителе — в «Домашнем клубе» отметили, что имело место небольшое повышение цен.
«Наш поставщик Сергей Слюдиков уже более 10 лет сотрудничает с фабриками Китая. Для изготовления и дальнейшей продажи постельного белья мы выбрали ткани твил-люкс и сатин-премиум, так как на данный момент времени это лучшие по качеству и потребительским свойствам ткани. Другие товары — подушки, одеяла, наматрасники, пледы, покрывала, ткани для кухонной, столовой группы, а также готовые изделия, поставщик закупает у российских производителей — это Москва, Иваново, Новосибирск», — рассказала Маргарита Полынцева.
Если с нехваткой хлопка вряд ли можно справиться без международной политики, то другие виды сырья можно было бы производить самостоятельно. В частности, климатические условия Сибири вполне подходят для выращивания льна-долгунца.
«Что касается льна, то на сегодняшний день мы очень скромно выглядим на мировом рынке, занимаем только порядка 3%, поэтому здесь есть, над чем работать. Государство это видит и выделяет соответствующие средства — порядка 200 млн — на технику и семена. Если говорить про хлопок, то это для нас пока экзотическое растение. Мы начали пытаться что-то делать в южных регионах, но я бы сказал, что это эксперимент, ни о каком промышленном производстве речи здесь не идет», — отмечает Сергей Катырин.
В 2020 году Омская область вышла в лидеры по посевной площади льна-долгунца в стране, льняная отрасль может преобразить сельскую экономику, однако этого не происходит, и перспективные проекты буксуют на месте или вовсе банкротятся. Так произошло с холдингом «ЛенОм»: в июне 2022 года завод, чья технология производства отбеленного льна для медицинских нужд являлась уникальной в России, был объявлен несостоятельным.
В региональном минпроме отметили, что длинное льняное волокно, подходящее для ткацкой промышленности, в Омской области не производят. Сейчас из омского льна делают в основном короткое волокно строительного качества — для утеплителей, пакли, а еще — топливные пеллеты.
Омская фабрика нетканных материалов использует льноволокно для производства нетканого полотна собственной разработки — «Полимикс».
«Это двухслойное иглопробивное полотно, один слой которого состоит из полиэфирного волокна, а другой — из волокон льна или шерсти. Такое полотно применяется в обувной и швейной промышленности для изготовления стелек, для пошива чулка в обувь, а также в качестве прокладочного материала при пошиве покрывал и наматрасников», — рассказала руководитель предприятия Наталья Шевченко.
Помимо нетканых материалов лен на фабрике также используют для производства ватных и пружинных матрасов, стеганых одеял и подушек — он входит в состав наполнителя наряду с ватой, синтепоном и натуральной овечьей шерстью.
Есть еще одна проблема текстильной отрасли — отсутствие в стране прядильных комбинатов, так как это очень капиталоемкие производства. Эксперты говорят: нужна господдержка, чтобы начать восстанавливать сырьевую базу. Помочь могли бы такие меры, как субсидирование части капитальных вложений при строительстве или покупке площадей, приобретении оборудования.
«Наиболее востребованная мера поддержки сегодня — это субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование ставок по лизингу. Сейчас я бы не сказал, что очень уж активно, но тем не менее заработала промышленная ипотека. Очень неплохо пользуются возможностями корпораций МСП и фондами развития промышленности», — считает Сергей Катырин.
В России достаточно ресурсов, чтобы производить вискозу, льняные, конопляные и синтетические ткани. Эксперты считают, что собственные прядильные комбинаты — это не только другая цена и логистика, но и сырьевая безопасность всей страны. Если они появятся, рынок домашнего текстиля и вся легкая промышленность вырастут в несколько раз.